Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Avcı'nın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler de katıldı.

İmza töreninde konuşan Gümüşdağ, “2014’te Başakşehir olarak bir planlamamız vardı. O planlama 5 yıllıktı. Bu süreçte yaptığımız planlar Başakşehir'i bir marka haline getirdi. Son iki yıldır da şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan bir takım haline getirdi. Biz uzun soluklu planlamalar yapıyoruz. Bu planlamalardan dolayı istikrarlı gidişimiz devam ediyor. Bugün 2019-2024 yılına kadar bir sözleşme imzalayacağız. Hocanın kendisi ve ekibiyle bu kulübe çok katkıları var. Ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başakşehir’i uluslararası kulüplerle de iş birliği içinde. Tabii ki 100 yıllık çınarlar var, saygı duyuyoruz ama 5 yıldır başarılı olan Başakşehir de bir alkışı hak ediyor. Bizim amacımız bu kulübü daha büyütmek ve uluslararası alanda ses getirir hale getirmek. Biz saha kısmını hocamıza verdik. 5 yıl beraber olmaktan çok mutluyduk. Bir 5 yıl daha kendisiyle birlikte olma isteğimizi deklare ettik. O da bu düşüncedeydi. Ben hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BAŞAKŞEHİR'E HAKSIZLIK EDİYORLAR



Medipol Başakşehir’in siyasi desteklerle şampiyon yapılmak istendiği gibi tutumun kamuoyunda bulunduğunun sorulması üzerine Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:



“100 yıllık çınarlarla yarışta olduğunuzda bunların konuşuluyor olması çok doğal. Ama herhalde bizi konuşanların çoğu başka şeyleri hayal ediyorlar. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin kötü yönetiminden de bu 7 ortak sorumludur. Kötü yönetimden mal varlığımızla sorumluyuz. Diğer kulüplerin böyle bir durumu yok, Kasımpaşa ve Göztepe hariç. Aslında biz zoru başarıyoruz. Eğer siyaset müdahale ediyor olsaydı herhalde Rize ve İstanbul Büyükşehir Belediye ligden düşmüş olmazdı. Haksızlık ediyorlar. Devlet kurumumuzun bize sponsor olma olasılığı sıfırın altında. Böyle bir şey mümkün değil.

2017-2018’de Süper Lig ve Türkiye Kupası gelirleri 36.2 gelir payı. UEFA gelirleri 17.9. Oyuncu satış geliri 26.5. Bizim reklam gelirimiz, isim haklarımızın hepsi yüzde 16. Bizim bütçemizin tamamı UEFA, yayın geliri, Türkiye Kupası ve UEFA geliri. Bugün Türkiye’de yerli alt yapıdan gelen oyuncunun yurt dışına satış rekoru bizdedir, 15 milyon Euro nakit. Enver Cenk Şahin’i 100 bin TL’ye Zonguldak’tan aldık, 2 milyon 250 bin Euro’ya Bundesliga’ya sattık. Stephan Badji’yi 250 bin Euro’ya aldık, 2 milyon 750 bin Euro’ya Anderlecht’e sattık. En sonunda 100 bin Euro’ya aldığımız oyuncuyu Al Ittihad’a 4 milyon Euro’ya sattık. Bir de geçen sene UEFA’ya katıldık. 30-35 milyon Euro etti. Dolayısıyla haksızlık ediyor. Başakehir’in başarısı örtünemez. Kabul edilir, edilmez ama İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türkiye’de model bir kulüptür. Uluslararası bir şirketten her ay bağımsız denetleme raporu aldırıyorum. Bunu Türkiye’de yapan kaç kulüp var.

Diğer kulüplere de haksızlık etmeyelim, onların da geçmişten gelen borçları var. Ama biz Süper Lig lisansı aldığımızda uluslararası bağımsız bir şirkete değerlemesini yaptırdım ve 17.5 trilyon bedel ödedim. Kulübü satın alırken. Ayrıca Türkiye’de bir örnek daha var mı, 10 yıl aynı teknik direktörle çalışan. Ben hayatımda Abdullah Avcı’dan başkasıyla çalışmadım. Dolayısıyla bu model üzerine çalışmak lazım. Türkiye’den değil, uluslararası alandan bizlerle bu iş modelini konuşmaya gelenler var.”



Gümüşdağ, ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz sezon ödedikleri vergi oranlarını da açıklayarak, "2017-2018 sezonunda 38 milyon 739 bin 982 TL vergi ödemişim. 2018-2019 sezonunda da tahmini 44 milyon 074 bin 575 TL ödemiş olacağız" dedi.



“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SEZONU ŞAMPİYON BİTİRMEK”



Abdullah Avcı ile imzalanan 5 yıllık kontrat süresi içerisinde kendisine gelebilecek tekliflere yönetim olarak nasıl bir tutum sergileyeceklerini de açıklayan Başkan Gümüşdağ, “Hocamızın farklı kulüplerle konuşuluyor olması, teklif gelmedi ama gelebilme ihtimalinin olması önemli bir olay. Biz hocamıza iyi bakıyoruz, iyi kadro kuruyoruz, hocamız da bunu kendi teknik yeteneğiyle süslüyor. Uluslararası arenada da hocamıza talipler olabilir. Bizim en büyük hedefimiz sezonu şampiyonlukla bitirmek. Dolayısıyla bugün en önce düşüneceğimiz şey bu olmalı” şeklinde konuştu.



“FUTBOL DENETLEME KURULU OLUŞTURULMALI”



Göksel Gümüşdağ, futbol takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve bunların çözüm yollarıyla alakalı olarak ise, “Özelikle Futbol Denetleme Kurulu oluşturulmalı. 18 kulüp yönetimi federasyonu seçiyor, transferi durduracak olan da kurumda TFF. TFF yalnız bırakılmamalı, denetim kurulu oluşturulmalı. Bankalar, Hazine Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’da bunda yer alabilir. Son noktayı ise TFF koymalı. Böyle olmazsa, büyük yapılanma dediğimiz iş, büyük başlar kötü biter. Denetleme Kurulunu kurmamız lazım” dedi.

ABDULLAH AVCI: “HİKAYE ROMANA DÖNMEYE BAŞLADI”

Turuncu-lacivertli kulüp ile yeni bir sözleşmeye imza attığı için mutlu olduğunu belirten Adullah Avcı, “2005 senesinde gen milli takımdayken bana yaptığı teklifle bir yolculuğa başladık. Önceden hikayeydi şimdi bir romana dönmeye başladı. 17 Kasım’da A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. Başkanla beraber ayrılmıştık. 5 Haziran 2014 itibariyle tekrar Başakşehir de buluştuk. Bugün 4.5 sene sonunda geldiğimiz nokta önemli. Her başarılı insanın arkasında eşi, ailesi vardır ama başarılı bir teknik direktörün arkasında da bir başkan ve yönetim kurulu vardır. Özellikle son iki senedir yarışın içinde bütün veriler bizi gösteriyor. Dünyadaki modern futbol neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde de son 3 senedir ilk yarıyı lider bitirmemiz hem oynadığımız oyunla da saygıyı görüyoruz. Antrenörlüğe ilk başladığım dönemde şunu hayal etmiştim; A Takım antrenman sahasından akademiye geçebileceğim bir alan. Başkan ve yönetim kurulu bununla çok uğraşıyorlar. Umarım yakın tarihte hayata geçecek ve insanımıza yatırım yapmış olacağız. Ekibime de yoğun çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum. Çok önemli futbolcularla çalışıyoruz. Çok önemli organizasyonlar yapıyoruz. Kulüp adına, kendi adıma, futbolcular adına kişisel tarihimizi zenginleştirmeye adım atmak istiyoruz. Bu hem benim kariyerim adına, kulübün kupa alışkanlığını devam ettirme adına, oyuncularımızın birçok yerde yaşadığı duyguların sırtına bir tane daha zenginlik koyma adına çok önemli. Umarım hem Türk futbolu hem kulübüm hem de bizim adımıza hayırlısı olur” diye konuştu.Kariyer olarak kendisini birkaç yıl sonra hangi durumda gördüğünün sorulmasına ilişkin olarak Avcı, “2014’te başladığımızda kısa, orta ve uzun vade olarak hareket etmiştik. Ama futbol şöyle bir duyguyu beraberinde getirir; aldığımız sonuçlar bizi 2.5 sene evvel orta vadeden hemen uzun vadeye itti. Oyuncu grubu, başkanımız ile yönetim kurulu buna doğru cevap verdi ve 2 senedir yarışıyoruz. Futbolda kısa vadedeki hedefimiz 31 mayıs itibariyle sona erecek ligimizde bunu sonuçlandırmak. Yani kupa kazanmak kulübün futbol kültürünü de oluşturacaktır. Akademi projesi, insana yatırım ve ondan sonrasında da yarışan ve aynı zamanda üreten, kendi insanına yatırım yapan bir kulüp olduğumuzda gelişerek devam edeceğiz diye düşünüyorum. Futbolda her zaman iyi neticeler alamayabilirsiniz. Ama 4.5 seneye baktığımda oyun olarak, sıralama olarak çok dengeli duran bir takım olmak futbolun standartları için önemlidir. Bunu koruyarak, yarışarak, Avrupa kültürünü daha fazla yakalayarak, yurt dışına oyuncu yollayarak ve kendi alt yapımızdan oyuncu yetiştirdiğimiz zaman bu beni son derece mutlu edecek” açıklamasında bulundu.Tayfun Korkut, Okan Buruk, Erol Bulut gibi önemli teknik direktörlerin geçmişte kendisinin yardımcısı olarak çalıştığını ve bundan sonraki süreçte de teknik adam yetiştirme konusunda bir hedefi olup olmadığının sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Meslektaşlarımla ilgili kararı ben veririm. Benim çalışma modellerim vardır ve onları bu grubun içine dahil ettik. Beyin fırtınası yapılan, herkesin fikrini söylediği, üretmesine ve özgürlüğüne alan verdiğimiz ve bunların da kendilerini geliştirdikleri bir alandır. Herkes birbirine destek verir. Ben böyle baktım, böyle bakmaya devam edeceğim. Çünkü bu dönemin liderleri bu şekilde çalışıyorlar. Şu an ekibimizin içinde de potansiyel antrenörler var. Antrenör sayısının çoğalması kaliteyi ve rekabeti getirecektir. Türk futboluna da katkı sağlayacaktır” diye cevap verdi.Sözleşmesinde herhangi bir özel maddenin bulunmadığına da dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Bizim hiçbir zaman maddemiz olmaz, gönül bağımız var. Biz bir aileyiz. Hiç taraflarına bakmadık. Belediye döneminde işler kötü gidiyordu. Başkanın yanına gittim; ‘Bırakayım, işler iyi gitmiyor’ dedim. ‘Sen bunu oyuncu grubuna söyledin mi’ dedi. Ben de hayır dedim. 'Gel o zaman' dedi ve beraber bir toplantı yaptık. ‘Hocayla çıktık, hocayla düşeriz, hocayla bir daha çıkarız’ dedi. Bizim böyle bir ilişkimiz var. Mesleki anlamda bir ivme kazanmamda da başkanın bu kararları önemlidir” ifadelerini kullandı.

KULÜP CEO'SU MUSTAFA ERÖĞÜT OLDU

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde kulüp adına da önemli bir gelişmeyi açıkladı. Gümüşdağ, bundan sonraki süreçte kulübün CEO'su olarak 2006 yılından beri birlikte çalıştıkları Mustafa Eröğüt'ün görev yapacağını söyledi.