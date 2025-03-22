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        Haberler Dünya ABD Yemen'e saldırmaya devam ediyor | Dış Haberler

        ABD Yemen'in Sada kentine saldırdı

        Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Husilere yönelik başlayan saldırılar sürüyor. Yemen'in Sada kentine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:28
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        ABD Husileri saldırmaya devam ediyor
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        Husilere ait El-Mesira televizyonu, Sada kentinin batısındaki Sakeyn ilçesine ABD'nin hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Saldırının sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ABD'den de henüz bir açıklama yapılmadı.

        ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

        Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

        Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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