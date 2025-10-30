Habertürk
        "ABD Türkiye'nin Gazze'de İstikrar Gücüne katılmasını istiyor" | Dış Haberler

        "ABD Türkiye'nin Gazze'de İstikrar Gücüne katılmasını istiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı uyarınca güvenliğin sağlanması için Uluslararası İstikrar Gücü oluşturulması bekleniyor. Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ABD Türkiye'nin İstikrar Gücü'ne katılmasını istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 20:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:52
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda farklı ülkelerin katılımıyla Uluslararası İstikrar Gücü oluşturulması bekleniyor.

        ABD Başkanı, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de ne zaman hazır olacağına ilişkin soruya "Yakında" yanıtını vermişti.

        Axios muhabiri Barak Ravid'in haberine göre; ABD, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen Türkiye'nin İstikrar Gücü'ne katılmasını istiyor.

        Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili "Türkler, Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok destek oldu. Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sert konuşmaları ters etki yarattı." diye konuştu.

        ABD'li yetkili ayrıca "İsrail'in endişelerinin farkındayız. İstikrarı sağlayacak ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir şey oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

        "İSRAİL ARTIK KARTLARA SAHİP DEĞİL"

        Axios'a konuşan kaynaklar, ABD yönetiminden isimlerin İsrail'e düzenledikleri ziyaretlerde görüşmelerin, Uluslararası İstikrar Gücü etrafında şekillendiğini ifade etti.

        ABD'li kıdemli bir yetkili, ABD tarafının İsrailli yetkililere konuşlanacak gücün büyüklüğüne dair fikirlerini ilettiğini söylerken, bir diğer ABD'li yetkili "İsrailliler gergin ve şüpheli çünkü artık kontrolü ellerinde tutmuyorlar. Artık kartlara sahip değiller. Biz onlara "Doğru koşulları yaratalım ve Hamas'ın ciddi olup olmadığını görelim" dedik." diye konuştu.

        BAKAN FİDAN'IN KONUYA DAİR AÇIKLAMASI

        Geçtiğimiz haftalarda Ülke TV yayınında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin arabulucu rolüne işaret ederek "Garantörlükle ilgili netleştirme yapmam gerekiyor. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Savaşın durdurulması için. Biz Filistin davasına olan desteğimiz, inancımız dolayısıyla onlar üzerindeki samimiyetimizi bu meselenin çözümü için kullandık. Önce ABD ile Müslüman ülkelerin anlaşması ve iki tarafın da samimi olduğu tarafa mevzuyu anlatması ve olabildiği kadar bir arada buluşturması gerekiyordu. Bizim oynadığımız rol arabulucu rolü." demişti.

        Garantörlüğe ilişkin açıklamasına devam eden Bakan Fidan "Şu anda yapısallandırılmış, üzerinde karar kılınmış, görev tanımı, angajman tanımı belirlenmiş bir durum yok. Trump’ın barış planında 3 tane kurumsal mekanizmanın kavramı var. Görev gücü, Barış Konseyi ve İstikrar gücü. Bunların görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar sürüyor.

        Biz şunu söylüyoruz garantörlükle ilgili, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetki alanı şu:

        Eğer Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa bizim üzerimize düşen görev neyse biz yapmaya hazırız. 2 devletli çözüm hayata geçerse, biz fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Bunun sorumluluğu altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin." şeklinde konuşmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye'nin İstikrar Gücü'ne katılmasına dair açıklamada bulunurken "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." diye konuşmuştu.

