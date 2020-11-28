ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi.

Perşembe gününü 47,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 48,18 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 45,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 44,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.