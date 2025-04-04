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        Haberler Dünya ABD'liler Trump'ın kararlarına muhalefet eden yargıçların görevden alınmasına karşı çıkıyor | Dış Haberler

        ABD'liler Trump'ın kararlarına muhalefet eden yargıçların görevden alınmasına karşı çıkıyor

        ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 70'inin Başkan Donald Trump'ın harcamaları dondurma ve kurumları kapatma kararlarına karşı çıkan yargıçların görevden alınmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:46
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        Anket: ABD'liler Trump'ın 'yargıç' kararlarına karşı
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        Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin anketlerinin paylaşıldığı internet sitesindeki verilere göre, ABD'lilerin çoğunluğu, federal yargıçların görevden alınmasını desteklemiyor.

        17-27 Mart arasında 1021 kişiyle yapılan ve yüzde 3,5 hata marjına sahip ankette, katılımcıların yüzde 70'i, Trump'ın harcamaları dondurma ve kurumları kapatma kararlarına karşı çıkan yargıçların görevden alınmasına karşı çıktığını belirtti.

        Katılımcıların yüzde 30'u Trump'ın görevden alma kararlarını desteklerken, Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si ve Demokratların yüzde 87'si başkanın kararlarına karşı çıktı.

        ABD Başkanının Yüksek Mahkemenin kararlarına uyması gerektiğini savunan katılımcıların oranı yüzde 83, Yüksek Mahkemenin işleyişini onaylayanların oranı ise yüzde 54 olarak belirlendi.

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