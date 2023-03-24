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ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 1,1 artışla 640 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

Giriş: 24.03.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 640 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan yeni konut satışlarının bu dönemde 650 bin olması öngörülüyordu.

Art arda 3 aydır artış kaydeden yeni konut satışları, ocakta da yüzde 1,8 artarak 633 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artarak 438 bin 200 dolara yükseldi.

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