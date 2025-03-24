ABD Başkanı Trump: Grönland'dan bizi arıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirterek, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

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Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin nükleer santral idaresi konusunda oldukça tecrübeli olduğunu anlatan Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.

Trump'tan Abraham Anlaşmalarına atıf

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da iyi işler yaptıklarını ve Amerikan dış politikasının önceliklerine göre adımlar attıklarını anlattı.

İlk döneminde imzalanan Abraham Anlaşmalarına Joe Biden döneminde hiç ilave katılım olmadığını kaydeden Trump, "Şimdi daha fazla ülke buraya katılmak istiyor. Bu harika olacak." yorumunu yaptı.

GRÖNLAND'DAN GELEN ARAMALAR

Trump ayrıca Grönland konusunda daha önceki söylemlerini tekrarlayarak, "Onlar bizi arıyor, biz onları aramıyoruz. Oraya davet edildik ve bunun harika olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Trump, Grönland'dan insanlarla görüştüklerini ifade ederken, görüştükleri kişilerin korunma isteyen kişiler olduğunu bildirdi.

DANİMARKA'DAN TEPKİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu ABD'li heyetin Grönland'a yapmayı planladığı ziyaretin kadrosu ile zamanlamasını, "sorunlu" ve "saygısızca" diye nitelendirdi.

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Rasmussen, ABD'nin adaya yönelik diplomatik açılımlarının tesadüf değil stratejik olduğunu belirterek, "Bunlar rastgele turistler değil." dedi. Danimarka'nın özellikle Grönland'daki son seçimlerin ardından ABD'nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik her türlü girişimine direneceğini vurgulayan Rasmussen, "ABD'nin güçlü bir NATO müttefikiyiz, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuduğu bir duruma sahip olamayız." diye konuştu.