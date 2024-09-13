AB Komisyonu'ndan tepki: Almanya düzensiz göçün kontrolü için kara sınırlarında kontrole başlayacak

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Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurmuştu. Feaser'ın bu açıklamasına AB'den tepki geldi.

6 AY SÜRMESİ PLANLANIYOR

Bakan Faeser, Avrupa Komisyonu'na, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile kara sınırlarında altı ay süreyle geçici iç sınır kontrollerinin yapılacağını bildirdiğini, 16 Eylül'den itibaren başlatılacak bu uygulamanın 6 ay sürmesinin planlandığını ifade etti.

Faeser, Avrupa hukuku ve ulusal yasalara uygun olarak uygulanacak bu kararın gerekçesini, Almanya'ya ağır bir yük getirmeye devam eden düzensiz göçün sınırlandırılmasının yanı sıra iç güvenliğin terörizm ve sınır ötesi suçlardan kaynaklanan mevcut tehditlere karşı korunması olarak açıkladı. REKLAM Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında halihazırda yapılan kontroller sayesinde 30 binden fazla düzensiz göçmenin geri gönderildiğini belirten Faeser, bu kontrollerin Almanya'nın tüm sınırlarında uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Federal polisin tüm Alman kara sınırlarında sabit ve mobil önlemler alacağını kaydeden Faeser, "Bu ancak federal polisi yılda bin kişiyle güçlendirmeye devam etmemizle mümkün olabilir. Komşu ülkelerimiz ile yakın koordinasyon içinde hareket etmek ve sınır bölgelerindeki yolcular ve günlük yaşam üzerindeki etkiyi mümkün olduğunca düşük tutmak gelecekte bizim için çok önemli olmaya devam edecek." dedi. AB KOMİSYONU'NDAN ALMANYA'NIN KARARINA TEPKİ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Şengen bölgesinde AB'ye üye ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını bildirdi.

Hipper, günlük basın toplantısında, Almanya'nın kara sınırlarında 6 ay boyunca kontrolleri devreye koyacağını duyurmasıyla ilgili soruları yanıtladı. REKLAM Almanya İçişleri Bakanlığından bu yönde bir bildirim alındığını teyit eden Hipper, "Schengen sınır kurallarına göre, üye devletler kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehditle mücadele etmek amacıyla gerekli ve orantılı şekilde iç sınır kontrollerini yeniden başlatabilir. Komisyon, Alman yetkililerle ve ayrıca şu anda iç sınır kontrolleri uygulayan diğer üye ülkelerle yakın bir şekilde çalışan Schengen yetkilileriyle temas halindedir." diye konuştu.

Gazetecilerin Schengen içi sınır kontrollerinin istisnai durumlarda uygulanabileceğinin Almanya'ya hatırlatıp hatırlatılmadığı, bunun siyasi bir karar olup olmadığı gibi sorularına ise Hipper, halihazırda yalnızca Berlin yönetiminin bu kararı neden aldığının analiz edildiğini, başka bir yorum yapılamayacağını söyledi. "KABUL EDİLEMEZ" Macaristan'ın göçmenleri "tek yönlü biletle Brüksel'e gönderme" söyleminin gündeme getirilmesi üzerine Hipper, "Bu hem diğer üye ülkelerle hem de AB kurumlarıyla sadık işbirliği ilkesine aykırıdır ve kabul edilemezdir." dedi.