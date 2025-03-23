A Milli Takım'ın maçı tek kamera ile gecikmeli yayınlandı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8 dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TV8, Macar federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi kendi kameraları ile çektiklerini duyurdu. TV8 ayrıca maçın tek kamera çekimi nedeniyle geç yayınlandığını duyurdu.

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Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti.

TV'in açıklamasında "Kanalımız, Macaristan - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız." denildi.