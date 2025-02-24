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        Haberler Kültür-Sanat 75’inci Berlin Film Festivali'nde kazananlar! Yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'a Berlinale'den ödül

        75’inci Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu

        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 75'inci Uluslararası Berlin Film Festivali düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde 'Altın Ayı' ödülünün sahibi 'Drommer' filmi oldu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 24.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:06
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        Berlinale'de Altın Ayı Drommer'a gitti
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        Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75’inci Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), ödül töreniyle sona verdi.

        ‘Altın Ayı’ ödülünün sahibi ‘Drommer’ filmi oldu. Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo aldı.

        Drommer
        Drommer

        Berlinale'de ‘Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nün sahibi ‘The Blue Trail’ filmi oldu. Ödülü, yönetmen Gabriel Mascaro, Denise Weinberg ve Rodrigo Santoro ile aldı.

        Venezuelalı yönetmen Ivan Fund, ‘El mensaje’ (The Message) filmiyle ‘Gümüş Ayı Jüri Ödülü’ kazandı.

        Ivan Fund
        Ivan Fund
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        Yönetmen Huo Meng, en iyi yönetmen dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülü aldı.

        Oyuncu Rose Byrne, ‘If I Had Legs, I’d Kick You’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.

        Rumen yönetmen Radu Jude, ‘Kontinental '25’ filmiyle en iyi senaryo dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülünü kazandı.

        Yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay’ın Hysteria filmi, 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Panorama bölümünde En İyi Avrupa Filmi dalında ‘Europa Cinemas Label’ ödülüne layık görüldü.

        75’inci Berlinale’de kazananlar:

        ANA YARIŞMA

        En İyi Film Altın Ayı: Drommer

        Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail

        Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message

        En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng / Living the Land

        En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne / If I Had Legs, I’d Kick You

        En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott / Blue Moon

        En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Kontinental '25 / Radu Jude

        Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: La Tour de Glace / Lucile Hadzihalilovic

        BERLINALE BELGESEL ÖDÜLÜ

        En İyi Belgesel: Holding Liat / Brandon Kramer

        PERSPEKTİFLER

        GWFF En İyi İlk Uzun Metraj: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) / Ernesto Martinez Bucio

        BERLINALE KISALARI

        Altın Ayı: Lloyd Wong, Unfinished / Lesley Loksi Chan

        Gümüş Ayı: Ordinary Life / Yoriko Mizushiri

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        #75’inci Berlin Film Festivali
        #Berlinale
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