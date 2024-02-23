6 Şubat Depreminden sonra sinemasız kalan Malatya sinemayla yeniden buluştu

Ayrıca alışveriş merkezinin pazarlama yöneticisi Melike Çakı da depremin ardından her kesime hitap eden kültürel etkinlikler yaptıklarını söyledi.

"KONTEYNERLERDE YAŞAMAK ÇOK SINIRLI"

Melike Çakı, depremden önce kentte biri AVM'de diğeri ise kent merkezinde hizmet veren iki sinema salonu olduğunu dile getirerek, şöyle dedi: Depremden sonra Malatya'da sinemalar kapandı, sinema yoktu, çok büyük eksiklikti. Sinemaya talep çoktu. Şu an şehirdeki tek sinema AVM'de, inanılmaz ilgi var. Cumartesi günü açıldı ve inanılmaz bir izdiham oldu. Herkes çok mutlu oldu, şimdiye kadar sinema için yakın illere gidenler vardı. Hafta sonları sinema yoğun oluyor. Depremden çok etkilendik, ağır bir travma yaşadığımız için şu an şehre yapılan küçücük bir şey insanları mutlu etmeye yetiyor. Sinema büyük eksiklikti. Konteynerlerde yaşam çok sınırlı, küçücük bir şey insanlara büyük moral veriyor. Deprem sürecinde insanlar o kadar çok şeye muhtaç oldu ki. Sinema çok güzel bir kültürel ve sanatsal faaliyet. Çocukları getiriyorlar. Çünkü depremden en çok etkilenenler çocuklar oldu.