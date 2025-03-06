39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 04-30 Nisan tarihleri arasında klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde sıra dışı olan 250’ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşecek. Baharın uyum ve dengesinin sanatsal yansıması müzik ile Ankara’yı çiçeklendiren 39. Festival 4 Nisan Cuma akşamı Vakfın kurucularından Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetimindeki Başkentin müzikal kapasitesinin yansıması Ankara Festival Orkestrası’nın çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konser ile açılacak.

Dünyanın müziği Ankara’da

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Başkent Ankara’nın en uzun soluklu sanat etkinliği olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde 8 başlı Japon ejderhası anlamına gelen, aralarında Türk müzisyenlerin de olduğu ve klasik müziği modern bir bakış açısı ile sunacak olan Hollandalı topluluk Orochi Ensemble, modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada isim yapmış ünlü dansçı ve koreografı Akram Khan’ın Modern Dans Topluluğu, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve sanat yönetmeni olarak imzasını taşıyan meşhur flamenko gösterisi Woman by Aaron Vivancos, İngiltere’nin en önemli piyanistlerinden Charles Owen & Katya Apekisheva piyano ikilisi, bir Ankara buluşmasında şef Tolga Atalay Ün, keman sanatçısı Elvin Hoxa Ganiev ile Orkestra Akademik Başkent, Avrupa caz dünyasının en önemli sanatçılarından İtalyan caz saksafon sanatçısı Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi’nin kurduğu topluluk Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, 2022 yılında Grammy’de “En İyi Enstrümantal Albüm” ve 2024 yılında da “Latin Grammy” ödüllerini kazanan 7 telli gitarı ile günümüzün efsanevi Brezilyalı klasik gitaristi Yamandu Costa ile Can Okan şefliğinde Orkestra Akademik Başkent, Çekya’nın en önemli yaylı topluluklarından Skampa Quartet, Atina Devlet Orkestrası nefesli çalgılar ve perküsyon üyelerinden oluşan Nikos Haliassas yönetiminde Metallon Brass Ensemble, ülkemizin son yıllarda adından sıkça söz ettiren yaylı dörtlüsü Semplice Quartet konuk olacak.

Başkentin turizmine, itibarına ve kimliğine katkı sağlayan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanışı, 30 Nisan Çarşamba akşamı Mehmet Başman anısına, piyanist Salih Can Gevrek solistliğinde şef Marius Stravisky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov yapacak. Pınar Alpay Yüksel “Ankara baharı müzikle daha güzel” diye vurgulayan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, festival hakkında, “Ankara’nın sanat hayatının zenginleşmesine ve ülkemizin tanıtımına katkı verirken, Türk bestecilerin eserlerinin uluslararası repertuvarlara kazandırılmasının ve genç sanatçılarımızın uluslararası iş birliği konserlerinde yer almalarını sağlamanın mutluluğunu yaşadık. Gelecek ay gerçekleşecek olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali de öncekilerde olduğu gibi farklı ülkelerden sanatçı ve topluluğun Türkiye’ye ilk kez gelmesini sağlayacak. Festivalin birbirinden değerli danışma kurulu üyelerinin önerileriyle kategorilerinin seçkin sanatçılarından oluşturulan programımızda dünyada ve Türkiye’de ilk seslendirmelere tanıklık edeceğiz. Atölye çalışmalarında festival sanatçıları ile eğitimlerde buluşma şansını yaşayacak konservatuvar öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi festivalimizi ücretsiz izleyebilecekler. Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara dışından da konserlerimize başta İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Sivas gibi illerimizden gelen müzikseverler, Ankara'nın ekonomik ve kültürel hayatına canlılık katacak” dedi. .png Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın ana sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkıları, Sabancı Vakfı ve And TTS’nin Onur üyeliği ile düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin afişi Sevda– Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen afiş yarışmalarının ödüllü tasarımcısı ve bu seneki yarışmanın birincisi Kayahan Kaya imzasını taşıyor. Bölgenin dünyaca tanınan beyaz Ankara kedisi festivalin maskotu olarak kullanılıyor. 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali; CSO Ada Ankara Konser Salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Festivalin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.