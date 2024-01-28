Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total 27 Ocak reyting sıralaması
Reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan İnci Taneleri de tekrar bölümüyle yeniden reyting yarışında boy gösterdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 13 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
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Reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. İnci Taneleri ise tekrar bölümüyle yarışta Cumartesi günü de yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 27 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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27 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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27 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
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