Reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. İnci Taneleri ise tekrar bölümüyle yarışta Cumartesi günü de yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 27 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: