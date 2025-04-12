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        Tokat Halaçlı'da kadınlar, 25 yıl sonra yeniden tezgah başına geçtiler

        Tokat'ın Reşadiye ilçesi Halaçlı Mahallesi'nde kurulan kooperatif aracılığıyla kadınlar, 25 yıl sonra yeniden halı dokumaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:05
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          Tokat'ın Reşadiye ilçesi Halaçlı Mahallesi'nde kurulan kooperatif aracılığıyla kadınlar, 25 yıl sonra yeniden halı dokumaya başladı.

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          Reşadiye Halaçlı Kalkınma Kooperatifi, 25 yıldır yapılmayan halı dokumacılığının canlanması için geçen sene dokuma tezgahları alarak çalışmalara başladı. Halaçlılı kadınlar, eski köy okulunda kurulan atölyede halı dokuma tezgahlarının başına geçti.

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          Reşadiye Halaçlı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülcan Demir Varis, kooperatifi kurmadan önce 30 kadınla bir araya geldiklerini, toplantı yaptıklarını söyledi.

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          Kadınlara "Torun ve gelinlerinizin yanınızda olmasını ister misiniz?" diye sorduğunu belirten Varis, "Bazı kadınlarımızın ağladığını ve gözlerindeki pırıltıyı gördüm. 'Tabii ki isteriz, yanımızda olsunlar.' dediler. 2022 Haziran ayında kooperatifimizi kurduk" ifadelerini kullandı.

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          Köylerinde geçmişte halı dokunduğunu anlatan Varis, şöyle devam etti: "Köyümüzde erkek, kadın ve kız çocuklarımız, hep beraber halı dokuyorduk. Yıllarca maddi destek sağladık ailemize. Bu halı dokuma kursu için kadınlarımızı ikna etmekte zorlandım çünkü halı dokumada kadınlarımız 7 gün çalıştırılmış. 'Geleceksiniz sabah 8, akşam 5 çalışacaksınız, haftanın 2 günü izninizi yapacaksınız. Köyde halı dokumacılığını tekrar başlatacağız. Kendiniz kazanacaksınız. Sigortalı bir şekilde çalışacaksınız. Emeğinizin karşılığını alacaksınız' dedim."

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          Varis, önce seccade dokumasıyla başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Şimdi ise 'yedi dağın çiçeği' desenli halıyı dokumaya başlayacağız ve devam edeceğiz. Türkiye'de çeşitli halı fuarlarına katıldım. Ürdün, Pakistan ve İran'dan bize çul (çoban heybesi) siparişleri geldi. Bunları yapabileceğimize ben ve kadınlarımız inanıyoruz. Diğer köylerden de istek var. Biz pilot olarak burada başladığımız için burada oturduğunda diğer köylere de tezgahlarımızı koyacağız inşallah. Şu anda 19 kadınımız kurs aldı. Kadınlarımızın hepsi halı dokumayı biliyor."

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          Kursiyerlerden Sariye Demir, "Halı dokumaktan mutluyuz, güzel oldu. Halımızı dokuduk. 10 yaşından beri halı dokuduk. 20-25 sene ara verdik. Halı dokuma alıştığımız bir işti. Zorumuza gitmedi" dedi.

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          Ayşe Demir de "Çocukluğumuzun bütün hayali buydu. Önceleri yemek için buna gerek duymuştuk. Yıllar önce ara verildi. 20-25 sene halı okumadık. Tekrar başladık. Acısı da tatlısı da vardır. Halı dokuduğumuz zaman bayram gibi gelirdi. Ailemiz bize bayramlık alırdı. Bu duyguyu yaşamak hem tatlı hem acı" ifadelerini kullandı.

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