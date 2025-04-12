Varis, önce seccade dokumasıyla başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Şimdi ise 'yedi dağın çiçeği' desenli halıyı dokumaya başlayacağız ve devam edeceğiz. Türkiye'de çeşitli halı fuarlarına katıldım. Ürdün, Pakistan ve İran'dan bize çul (çoban heybesi) siparişleri geldi. Bunları yapabileceğimize ben ve kadınlarımız inanıyoruz. Diğer köylerden de istek var. Biz pilot olarak burada başladığımız için burada oturduğunda diğer köylere de tezgahlarımızı koyacağız inşallah. Şu anda 19 kadınımız kurs aldı. Kadınlarımızın hepsi halı dokumayı biliyor."