Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 25 bin eser getirildi

        25 bin eser getirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 1980 yılından beri yurt dışına kaçırılan 25 bin 525 tarihi eser ve kültür varlığı, geri getirildi. Bu süreçte Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan gibi ülkelerden en çok eser Türkiye'ye iade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:35 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 bin eser getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin 1980 yılından beri izini takip ettiği, yurt dışına kaçırılan 25 bin 525 tarihi eser ve kültür varlığı, geri getirildi.

        Sayısız medeniyetin kalıntılarını barındıran açık hava müzesi niteliğindeki Anadolu'da geçmişte çok sayıda eser, yurt dışına kaçırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden ekiplerin yurt dışında tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürüp, envantere kazandırmak için yaptığı çalışmalar sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre; yurt dışına kaçırılan 25 bin 524 tarihi eser ve kültür varlığı, Türkiye'ye getirildi.

        REKLAM

        EN ÇOK ESER, ALMANYA'DAN GETİRİLDİ

        1980'den bu yana 17 ülkede yapılan 150 ayrı çalışma sonrasında, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi sağlandı. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 742, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 599, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.

        BU YIL 17 ESERİN İADESİ SAĞLANDI

        Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 17 eserin iadesi sağlandı. Bu yıl Fransa ile İngiltere'den 2'şer, İtalya'dan 11, İsviçre ile Almanya'dan 1'er eser Türkiye'ye getirildi. Bu yıl Fransa'da ikamet eden bir kişi tarafından Bizans imparatorlarından Justin I (5l8 - 527) dönemine tarihli bronz sikke ile Artuklu beylerinden Nasreddin Artuk-Aslan (1200 - 1239) dönemine tarihli diğer bronz sikkenin iadesi sağlandı.

        MÜZAYEDEDE SATIŞA SUNULUNCA FARK EDİLDİ

        Bir Alman vatandaşı tarafından, 30 yıl önce Türkiye'den çıkarıldığı ifade edilerek Stuttgart Başkonsolosluğu'na teslim edilen Roma dönemine ait pişmiş toprak vazo, Türkiye'ye getirildi. İngiltere'deki bir müzayede evinde satışa sunulmasının ardından yürütülen çalışmayla mermer Kore Torsosu'nun iadesi sağlandı.

        BRONZ İMPARATOR HEYKELİ ANTALYA'DA

        Boubon Antik Kenti kökenli anıtsal boyutlardaki bronz imparator heykeli, 2011'de müzayedede satın alan kişinin heykelin yasa dışı geçmişini öğrenip, Türkiye'ye iadeyi kabul etmesi ile Antalya'ya getirildi. Floransa Savcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen 11 pişmiş toprak eserin Türkiye kökenli olduğunun ispatlanması sonucu teslim alındı. Graubünden Kantonu Arkeoloji Servisi, İsviçre Federal Kültür Ofisi (FOC) ile temasa geçerek Milet Antik Kenti kökenli olduğu anlaşılan bir mermer yazıt parçasını Türkiye'ye gönüllü olarak iade edildi. Mermerden yapılmış, 13 santimetre uzunluğa, 10 santimetre genişliğe ve 3 santimetre derinliğe sahip yazıt parçasının korunabilen kısmında, kısmen 5 satırdan oluşan Grekçe yazıt görülmektedir. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tarihi eser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Tek hamle yetti
        Tek hamle yetti
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Habertürk Anasayfa