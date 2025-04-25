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        Haberler Gündem 23 Nisan'da Anıtkabir'e kaç kişi gitti | Anıtkabir'i 23 Nisan'da kaç kişi ziyaret etti

        Anıtkabir'i 23 Nisan'da kaç kişi ziyaret etti?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişinin ziyaret ettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:54
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        Anıtkabir'i 23 Nisan'da kaç kişi ziyaret etti?
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        Başkent'te Anıtkabir, 23 Nisan sabahı düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber on binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı.

        YURTTAŞLAR MOZOLESİNE ÇİÇEK BIRAKTI

        DHA'daki habere göre vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

        21.00'E KADAR ZİYARETÇİ ALINDI

        Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık kaldı.

        1 GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI 240 BİNE YAKLAŞTI

        23 Nisan'da Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişi ziyaret etmişti.

        OCAK, ŞUBAT VE MART AYI ZİYARETÇİ SAYISI

        Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 465, mart ayında ise 220 bin 139 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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        #anıtkabir
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