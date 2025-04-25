Başkent'te Anıtkabir, 23 Nisan sabahı düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber on binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı.

REKLAM advertisement1 YURTTAŞLAR MOZOLESİNE ÇİÇEK BIRAKTI DHA'daki habere göre vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.

21.00'E KADAR ZİYARETÇİ ALINDI Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık kaldı.

1 GÜNDE ZİYARETÇİ SAYISI 240 BİNE YAKLAŞTI 23 Nisan'da Anıtkabir'i 236 bin 574 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 23 Nisan'da ise Anıtkabir'i 111 bin 527 kişi ziyaret etmişti.

OCAK, ŞUBAT VE MART AYI ZİYARETÇİ SAYISI Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 465, mart ayında ise 220 bin 139 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.