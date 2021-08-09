Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 22 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 22 plaka hakkında...

22 NERENİN PLAKASI?

22 Edirne şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 22. sıradaki şehir Edirne'dir. Hem merkez hem de içi olarak 22 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 22 ise bu araç Edirne iline kayıtlı bir plakadır.

EDİRNE İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU) EDİRNE 22 AC 001 AZ 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 DA 001 DZ 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 EA 001 EZ 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 FA 001 FZ 999 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 HA 001 HZ 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 KA 001 KZ 999 HAVSA V.D. 22263 EDİRNE 22 LA 001 LZ 999 UZUNKÖPRÜ V.D. 22262 EDİRNE 22 M 0001 M 3999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 M 4000 M 5999 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 M 6000 M 7999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 M 8000 M 8499 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 M 8500 M 9749 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 M 9750 M 9769 İPSALA V.D. 22264 EDİRNE 22 MA 001 MA 299 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 MA 300 MA 499 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 MA 500 MA 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 MA 601 MA 700 İPSALA V.D. 22264 EDİRNE 22 NA 001 NZ 999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 PA 001 PZ 999 İPSALA V.D. 22264 EDİRNE 22 RA 001 RZ 999 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 S 3000 S 3099 İPSALA V.D. 22264 EDİRNE 22 S 4000 S 5999 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 S 0001 S 9999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 T 0001 T 3999 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 T 4000 T 5999 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 T 6000 T 7499 UZUNKÖPRÜ V.D. 22262 EDİRNE 22 T 7500 T 7999 HAVSA V.D. 22263 EDİRNE 22 T 8000 T 8499 KEŞAN V.D. 22261 EDİRNE 22 T 8500 T 9499 KIRKPINAR V.D. 22260 EDİRNE 22 T 9500 T 9749 UZUNKÖPRÜ V.D. 22262 EDİRNE 22 T 9750 T 9999 İPSALA V.D. 22264 EDİRNE 22 UA 001 UZ 999 UZUNKÖPRÜ V.D. 22262