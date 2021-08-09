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22 plaka numaralı ilimiz hangisidir? 22 nerenin plakası? 22 plakalı şehir

22 plaka numaralı ilimiz hangisidir? Sorusu araştırılıyor. Türkiye'de her şehir kendisine has bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları ilin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. Vatandaşlar soruyor; 22 nerenin plakası? İşte 22 plakalı ilimiz...

09.08.2021 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
22 plaka numaralı ilimiz hangisidir? 22 nerenin plakası? 22 plakalı şehir

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 22 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 22 plaka hakkında...

22 NERENİN PLAKASI?

22 Edirne şehrinin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 22. sıradaki şehir Edirne'dir. Hem merkez hem de içi olarak 22 rakamı plaka şeklinde kullanılmaktadır Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 22 ise bu araç Edirne iline kayıtlı bir plakadır.

EDİRNE İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU)
EDİRNE

22

AC

001

AZ

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

DA

001

DZ

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

EA

001

EZ

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

FA

001

FZ

999

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

HA

001

HZ

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

KA

001

KZ

999

 HAVSA V.D.

22263
EDİRNE

22

LA

001

LZ

999

 UZUNKÖPRÜ V.D.

22262
EDİRNE

22

M

0001

M

3999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

M

4000

M

5999

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

M

6000

M

7999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

M

8000

M

8499

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

M

8500

M

9749

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

M

9750

M

9769

 İPSALA V.D.

22264
EDİRNE

22

MA

001

MA

299

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

MA

300

MA

499

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

MA

500

MA

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

MA

601

MA

700

 İPSALA V.D.

22264
EDİRNE

22

NA

001

NZ

999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

PA

001

PZ

999

 İPSALA V.D.

22264
EDİRNE

22

RA

001

RZ

999

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

S

3000

S

3099

 İPSALA V.D.

22264
EDİRNE

22

S

4000

S

5999

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

S

0001

S

9999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

T

0001

T

3999

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

T

4000

T

5999

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

T

6000

T

7499

 UZUNKÖPRÜ V.D.

22262
EDİRNE

22

T

7500

T

7999

 HAVSA V.D.

22263
EDİRNE

22

T

8000

T

8499

 KEŞAN V.D.

22261
EDİRNE

22

T

8500

T

9499

 KIRKPINAR V.D.

22260
EDİRNE

22

T

9500

T

9749

 UZUNKÖPRÜ V.D.

22262
EDİRNE

22

T

9750

T

9999

 İPSALA V.D.

22264
EDİRNE

22

UA

001

UZ

999

 UZUNKÖPRÜ V.D.

22262

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