        Haberler Bilgi Gündem 2025 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, takmama cezası ne kadar, kimler için zorunlu olacak?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, bu yıl hava koşullarının erken soğuması nedeniyle öne çekildi. Buna göre, kış lastiği uygulaması artık 4 ay değil, 5 ay boyunca geçerli olacak. Peki, bu zorunluluk hangi tarihler arasında uygulanacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayan sürücülere ne kadar ceza kesilecek? İşte kış lastiği uygulamasına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:17
        • 1

          Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu yıl hava koşulları göz önüne alınarak öne çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemenin mevsimsel şartlardan kaynaklandığını belirtti. Buna göre, kış lastiği uygulamasının süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte başlıyor, kimleri kapsıyor ve kurala uymamanın cezası ne kadar? İşte, uygulamayla ilgili tüm detaylar...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

        • 3

          KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

          Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

        • 4

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

          Kış lastiği kuralona uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

        Habertürk Anasayfa