Yıl sonu enflasyon tahmini arttı, emekli yılı farkı değişti! 2024-2025 emekli maaşı arasındaki fark ne olacak?
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verecekler arasında ortaya çıkan en az yüzde 30'luk fark, bir süredir gündemdeydi. Merkez Bankası'nın yüzde 34'lük yıl sonu enflasyonuna göre oluşacak fark yüzde 34 idi ancak Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi ve yüzde 44'e çıkardı. Hatta ekonomistler bu tahminin de aşılarak yıl sonu enflasyonunun yüzde 46'ya kadar çıkabileceğini belirtiyor. Peki, 2024-2025 emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? İşte, detaylar...
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Emekli olmaya hazırlananlar emeklilik yılı farkı konusunda sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyın hedefini yüzde 38'den, 44'e çıkardı böylece emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında yüzde 31 oranında fark oluştu. Peki, emeklilik yılı farkında son durum nedir, dilekçe ne zaman verilmeli? İşte, detaylar...
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2024'TE DİLEKÇE VERENLER ZAMLARDAN YARARLANABİLECEK
2024 yılında SSK, BAĞ – KUR ve kamudan 4/c kapsamında emekli olanların aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuzda yüzde 24,73 olmak üzere toplam yüzde 86,16 oranında zam yapıldı. Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler bu artışlardan ve 2025 yılı ocak ayında yapılacak zamdan yararlanacaklar. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini tutarsa ocak ayı zammı yüzde 15,45 olacak.
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2025 YILINDA DİLEKÇE VERECEKLERDE DURUM NEDİR?
Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler yüzde 86,16 oranındaki artıştan yararlanamayacaklar. Onlara 2024 yılı için yüzde 44 tahmin edilen enflasyon ile yüzde 3,5 tahmin edilen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artış hızının yüzde 30’unun (1,05 puan) toplamı olan yüzde 45,05 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. 2025 yılı ocak ayında yapılacak artıştan dilekçeyi 2025 yılında verenler de yararlanacaklar.
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İKİ YIL ARASINDA FARK OLUŞUYOR
Bunun sonucunda emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında yüzde 31 oranında fark oluşacak.
Eğer yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmininin üzerine çıkıp yüzde 46 olursa, aylıklar arasındaki fark yüzde 30 dolayında olacak.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK YILI FARKI AÇIKLAMASI
AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" dedi.
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.
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EMEKLİLİK DİLEKÇESİ KONUSUNDA NASIL KARAR VERMELİ?
Yüz binlerce kişi “Emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermeli miyim, yoksa çalışmaya devam mı etmeliyim?” sorusu ile karşı karşıya.
Emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya başka işyerinde benzer ücretle çalışmaya devam etme imkânı olan kişilerin emeklilik dilekçesini bu yıl vermesi avantajlı olur. Bir iki yıl içinde emekli olmak zorunda olan kişilerin de 2024’te emekli olması avantaj sağlıyor.
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E-Devlet’te şu an görünen emekli aylığı düşük fakat çalıştığı işyerinden aldığı ücreti yüksek olanların ise emekli olmayıp çalışmaya devam etmesinin doğru olup olmadığını hesaplaması gerekir. Bunun için emekli aylığı ve ücret karşılaştırması yapılmalı. Örneğin emekli aylığı sistemde şu an 20 bin lira görünen Ali Beyin çalıştığı işyerinden aldığı brüt ücret 60.000 TL diyelim. Ali Bey 2024’te emekli olmazsa aylığında gelecek yıl 4.700 TL civarında düşüş olacak. Buna karşılık, çalışmaya devam ettiği her yıla karşılık emekli aylığı yaklaşık 1.800 TL artacak. Üç yıl çalıştıktan sonra emekli aylığı tekrar 2024’teki seviyesine gelecek. Ali Bey üç yıl içinde emekli olmak zorunda kalacaksa emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermemesi aleyhine olur. Yaşı gençse, üç yıldan daha uzun süre çalışma imkânı varsa emekli olmayıp çalışmaya devam etmesi avantajlı olabilir.
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Ali Beyin çalıştığı işyerinden aldığı ücret asgari ücret veya buna yakın düzeyde ise mutlaka 2024’te emekli olmalı. Şunu da vurgulamak gerekir. Emekli aylığındaki düşüş genellikle en az 5 – 6 yıl çalışarak telafi edilebiliyor.