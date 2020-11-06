ÖSYM, 2020-İSG sınavına girecek adaylara sınav saatini ve sınava girerken yanlarında bulunması gereken evrakları hatırlattığı bir açıklama yayınladı. Bu yıl, 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 2020-İSG sınavı kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? 2020-İSG sınav merkezleri nereler?

2020-İSG SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG),7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,

İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-İSG SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN