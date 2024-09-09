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        Haberler Bilgi Yaşam 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları son durum: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgula: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son durum merak ediliyor. Belirtilen tarihlerde sözlü sınavlara katılan binlerce aday, sonuçların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları yakından takip ediliyor. Bakan Tekin, son açıklamasında ''Danıştay kararından sonra atamaları yapacağız.'' demişti. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:06
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için süreç tamamlandı. Sözlü sınava katılım sağlayan adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonucu ile ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ‘’Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız.’’ açıklamasında bulunmuştu. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlar için geri sayıma geçti.

          Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet’in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

        • 5

          BAKAN TEKİN’DEN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

          Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

          20 bin öğretmen atama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Danıştay kararından sonra öğretmen adaylarının mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacaklarını söyledi.

        • 6

          YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ HATIRLATTI

          Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

          "Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."

        • 7

          ''SÜREÇ UZAMIŞ DURUMDA''

          "Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.

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