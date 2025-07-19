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        Haberler Bilgi Magazin 18 Temmuz 2025 Cuma reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        18 Temmuz reyting sonuçları bekleniyor: Cuma günü en çok ne izlendi?

        18 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında yine kıyasıya bir izlenme yarışı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini çekerken, bazı yapımlar reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı, bazıları ise beklentilerin gerisinde kaldı. Gün sonunda paylaşılan reyting verileri, ekran başındaki tercihlere ışık tuttu. İşte, 18 Temmuz 2025 Cuma gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10'a giren programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:24 Güncelleme: 19.07.2025 - 08:24
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          18 Temmuz 2025 Cuma günü televizyon ekranları yine dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına çıktı. Gün boyu yayınlanan programlar hem bilgilendirici hem de eğlendirici yapımlarla dikkat çekerken, akşam saatlerinde yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları reyting yarışında öne çıkmak için kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin ekran tercihlerini ortaya koydu. Peki, 18 Temmuz Cuma günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte reyting sıralamasına göre günün en çok izlenen 10 yapımı…

        • 2

          18 TEMMUZ CUMA 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          18 TEMMUZ CUMA 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

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