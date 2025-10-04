Habertürk
        15. Kocaeli Kitap Fuarı açıldı | Son dakika haberleri

        15. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla gerçekleştirilen 15. Kocaeli Kitap Fuarı başladı

        Giriş: 04.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:06
        15. Kocaeli Kitap Fuarı açıldı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Anadolu Mayası" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

        Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

        Fuara izci takımıyla gelen Ömer Teke, kitap okumayı çok sevdiğini ve elinden geldiğince okumaya çalıştığını belirtti.

        Teke, fuarda birçok yayınevinin yer aldığını dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a fuarı düzenlediği için teşekkür etti. Gazze'deki soykırıma değinen Teke, yazarlardan konuyla ilgili daha fazla kitap yazmalarını istedi.

        Fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

        #yerel haberler
        #Kocaeli Kitap Fuarı
        Habertürk Anasayfa