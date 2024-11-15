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        Haberler Bilgi Gündem 15 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 15 Kasım'da ne oldu? 15 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        15 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?

        Kasım ayı, her yıl birçok özel gün ve etkinlikle dolu bir takvim sunuyor. Kültürel, sosyal ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan bu günler, çeşitli konulara dikkat çekiyor ve geniş bir yelpazede etkinliklerle kutlanıyor. Ay boyunca, dünyada ve Türkiye'de birçok önemli günün anlamı vurgulanırken, farklı temalarda yapılan etkinlikler de toplumun ilgisini bu özel anlara yönlendiriyor. İşte "15 Kasım ne günü?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 00:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:48
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        15 Kasım ne günü?
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        15 Kasım, her yıl "Dünya KOAH Günü" olarak, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. KOAH, nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam ile kendini gösteren, tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık olarak biliniyor. Dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalık, sigara kullanımı başta olmak üzere hava kirliliği ve genetik faktörlerden kaynaklanabiliyor. Dünya KOAH Günü’nde uzmanlar, hastalığın erken teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğine vurgu yaparken, bireylere düzenli sağlık kontrollerinin önemi hatırlatılıyor. İşte 15 Kasım'a dair merak edilenler...

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        15 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ NEDİR?

        Dünya KOAH Günü, her yıl kasımda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında farkındalık yaratmak ve hastalığın etkilerini geniş kitlelere anlatmak amacıyla kutlanmaktadır. KOAH, özellikle nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi belirtilerle kendini gösteren ve zamanla ilerleyen kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen KOAH, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürürken, erken teşhisle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bu özel günde, uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için sigara kullanımının bırakılması ve hava kirliliğinden korunma gibi önlemlerin önemine dikkat çekmektedir.

        DÜNYA KOAH GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Dünya KOAH Günü, ilk olarak 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. KOAH’ın toplumsal farkındalığının artırılması ve hastalık hakkında bilinçlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan bu etkinlik, o günden bu yana her yıl dünya genelinde çeşitli sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından geniş çapta düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan etkinliklerde KOAH hastalığının tanı, tedavi ve korunma yolları hakkında toplum bilgilendirilirken, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

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