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        Haberler Gündem Güvenlik 12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

        12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

        Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Haftanin ve Tel Rıfat bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:20
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        12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Operasyonların Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
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