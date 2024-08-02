12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile… pic.twitter.com/qoEby8Tig2