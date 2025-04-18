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        Haberler Gündem 3. Sayfa 103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı | Son dakika haberleri

        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

        İspanya'da kırmızı bültenle aranan 103 çocuğa cinsel istismar zanlısı Fas vatandaşı Bodrum'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:44
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        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
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        İspanya'da 103 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Fas vatandaşı Youness En Nacırı (36), Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'da 2019 yılında 103 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Youness En Nacırı'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelinin kaldığı oteli tespit ederek Nacırı'yı takibe aldı. Şüpheli, önceki gün saat 18.00 sıralarında yakalandı.

        Filistin'den geldiğini ve savaştan kaçtığını iddia eden Youness En Nacırı, pasaportunun olmadığını öne sürdü. Şüphelinin pasaportu valizin içerisindeki gizli bölmede bulunurken, işlemleri tamamlanan Nacırı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        İspanya polisi ile de irtibata geçildiği kaydedildi

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