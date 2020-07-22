Koronavirüs salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıyla patlama yapan görüntülü iletişim ve video konferans platformu Zoom, toplantı sayıları ve Türkiye pazarına ilişkin büyüme rakamlarını paylaştı.
Video öncelikli tümleşik iletişim sağlayıcısı Zoom Video Communications, kısa süre önce 30 Nisan 2020’de sona eren 2021 mali yılı birinci çeyrek döneminin değerlendirmesini duyurmuştu. Belirtilen dönemde toplam gelirini yüzde 169 artırarak 328.2 milyon dolara çıkartan şirket, 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısını ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 354 artırdı.
Covid-19 salgını ile dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişinin evde kalması, eğitim ve iş hayatının evden sürdürülmesi Zoom’un toplantı katılımcı sayısında da önemli bir değişim yarattı. Aralık 2019’da günlük ortalama 10 milyon toplantı katılımcısı bulunan Zoom, Nisan 2020’de 300 milyon günlük toplantı katılımcısına ulaştı. Nisan 2020’deki kullanım oranları baz alındığında platformun toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti.
ÜCRETSİZ KAYIT OLMA ORANI 139 KAT ARTTI
Bugüne kadar ülke bazında veri açıklamayan Zoom, Ocak-Nisan 2020 arasında Türkiye pazarındaki değişimi de paylaştı. Buna göre, ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı Nisan 2020’de Ocak ayına göre 139 kat arttı. Açıklamada 10 ve daha fazla çalışana sahip, ücretli Zoom müşterilerinin sayısının 10 kat büyüdüğüne yer verildi. Bu büyüme rakamlarına karşın, Zoom’un Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısı ile ilgili herhangi bir veri paylaşmadığının da altını çizelim.
Koronavirüs salgını öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyası tarafından kullanılan Zoom, salgın ile bireysel kullanım, öğretim kurumları ve kamuda da yaygınlaştı. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından telekomünikasyon operatörlerine, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar birçok kuruluşun yanı sıra, yine dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla K-12 seviyesinde okul, online eğitim ve iletişim ihtiyaçları için Zoom’u kullanıyor.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME İÇİN ÇALIŞIYOR
1 Nisan’da 90 günlük güvenlik ve gizlilik programını duyuran şirket, bu süreçte kullanıcılarına 100’den fazla özellik sundu. Zoom 5.0 sürümü ile ücretli ve ücretsiz tüm kullanıcılar için AES 256 bit GCM şifreleme standardına geçilirken, güvenlik simgesi, veri merkezi konumu ve yeşil şifreleme kalkanı gibi arayüz güncellemeleri, kullanıcı raporlama özelliği, toplantılar için parola, bekleme odası ve kısıtlı ekran paylaşımı gibi ayarların varsayılan yapılması, daha sıkı Zoom Chat kontrolleri gibi özellikleri platforma eklendi.
Koronavirüs salgını ile birlikte hızlı bir büyüme dönemine giren Zoom, bu süreçte gizlilik ve güvenlik konusunda bir dizi açıkla da gündemden düşmemişti. Bu kapsamda kısa süre önce güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın alan Zoom, uçtan uca şifreleme konusundaki çalışmalara da hız kazandırdığını duyurdu.
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