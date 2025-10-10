Zonguldak'ta denizde 2 hortum oluştu
Zonguldak'ta denizde oluşan 2 farklı hortum, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 10.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:17
Zonguldak'ta denizde 2 farklı hortum oluştu.
Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında meydana geldi.
Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu.
Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
