12 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerPara

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları 2020

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konut kredisinde faiz oranları giderek düşmeye başladı. Kamu bankalarından biri olan Ziraat bankası konut kredisi faiz oranlarını sizler için hazırladık. İşte 12 Ocak güncel Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları

12.01.2020 - 15:27 | Güncelleme:
Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları 2020

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Güncellenen faiz oranları ile beraber Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları da merak konusu oldu. Buna göre konut kredisi faiz oranı şu an için 0,99'dur.

 

180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Konut Kredisi için gerekli belgeler

  • Başvuru Formu,
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
  • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
  • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
  • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
  • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
  • Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ölüme yol açıyor! Bu ayrıntıları mutlaka bilin
Ölüme yol açıyor! Bu ayrıntıları mutlaka bilin
Dehşeti yaşadı! Saniyeler içinde...
Dehşeti yaşadı! Saniyeler içinde...
Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...
Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...
Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...
Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...
Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları
Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları
Rami'ye 4 teklif!
Rami'ye 4 teklif!
"Ali Koç Beyefendiye birkaç sual"
"Bekleyeceğiz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X