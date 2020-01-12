Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Güncellenen faiz oranları ile beraber Ziraat bankası konut kredisi faiz oranları da merak konusu oldu. Buna göre konut kredisi faiz oranı şu an için 0,99'dur.

180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Konut Kredisi için gerekli belgeler