Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü ile gecelerde
Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekânda yemek yedi. Çift, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekândaydı.
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Bir süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, baş başa akşam yemeği yedi.
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Çift, mekân çıkışında basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, otomobillerine binip oradan ayrıldı.