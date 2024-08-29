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        Haberler Magazin Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü ile gecelerde - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü ile gecelerde

        Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekânda yemek yedi. Çift, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:51
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile Karaköy'deki bir mekândaydı.

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          Bir süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, baş başa akşam yemeği yedi.

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          Çift, mekân çıkışında basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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          Gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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