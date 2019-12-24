Zalim İstanbul'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Zalim İstanbul'un oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan (Agah),Deniz Uğur (Seher),Mine Tugay (Şeniz),Ozan Dolunay (Cenk),Simay Barlas (Damla),Berker Güven (Nedim),Bahar Şahin (Ceren),Sera Kutlubey (Cemre),İdris Nebi Taşkan (Civan),Ayşen Sezerel (Neriman) ve Gamze Demirbilek (Nurten) yer alıyor. İşte Zalim İstanbul ile ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nedim'i pencereden Cenk attı! Agah gerçeği öğreniyor mu?

Köşkte Nedim'in kaza günü canlandırılıyor! Cenk ve Şeniz'in zor anları! Gerçek ortaya çıkıyor mu? Agah olayın perde arkasını öğrendi mi?

ZALİM İSTANBUL 24. SON BÖLÜM

Nedim öğrendiklerinin etkisiyle alt üst olmuştur. Cemre’nin ise, artık dayanacak gücü kalmamıştır. Cenk’in karşı koymalarına rağmen Cemre, Nedim ile karşı karşıyadır ve artık Nedim gerçekleri biliyordur.

Ceren, Nedim’in kaydı izlediğini anlar. Nedim’e kendini anlatmayı denese de Nedim, Ceren’i arkada bırakmaya kararlıdır. Ceren ise, boşanmamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Agah oğlu ve yeğenin karşı karşıya kaldığında olabilecekleri kendi gözleriyle görmüştür. Artık duruma el koymanın zamanı gelmiştir Agah için. Cenk ve Nedim’in arasındaki buzları eritmek için düzenlediği gece, iki gencin ağır hesaplaşmasına dönüşecektir.

Şeniz ise, Nedim’in, Agah ile yaptığı anlaşmayı tersine çevirebilmek için planını devreye sokar.