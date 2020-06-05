Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na ilçeyi şehir merkezine bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini kaydetti.
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı Relökasyon yollarının toplamda 69,2 kilometre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, proje bünyesinde 55,3 km uzunluğunda tek tüp 39 adet tünelin yanı sıra 17 adet köprü, 4 adet özel yapım köprü ve 10 adet farklı seviyeli kavşak bulunduğunu ifade etti.
Karaismailoğlu toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki güzergahta, yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağı belirterek, "Böylece Yusufeli-Artvin yolunu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Projenin Kuzey-Güney koridorunda olup, Artvin'i Erzurum'a bağladığını da belirten Adil Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin baraj yollarının tamamlanacağını ve barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını ifade etti.
Karaismailoğlu, yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Projede Tünel Kazı-destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Köprü imalatlarının yüzde 78'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 sonunda bitirerek hizmete açmak."
Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hiçbir şantiyede çalışmaların durdurulmadığını, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından tüm önemlerin alınarak çalışmalara devam edildiğini belirterek, bunlardan birinin de Yusufeli Barajı'nı şehir merkezine bağlayacak yolların yapımı şantiyesi olduğunu ifade etti.
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