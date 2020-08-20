Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,20 artış gösterdi.
SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 19.47 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,91, imalatta yüzde 19,47 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 18,24, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,77 artış, enerjide yüzde 33,14 azalış, sermaye malında yüzde 24,36 artış olarak gerçekleşti.
SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1.64 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,66, imalatta yüzde 1,64 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,39, enerjide yüzde 9,36, sermaye malında yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.
YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 33.14 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 33,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 43,04, tütün ürünleri yüzde 29,76, makine ve ekipmanlar yüzde 25,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1.55 İLE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçlarında yüzde 1,55, gıda ürünlerinde yüzde 0,59 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,36, diğer mamul eşyalar yüzde 4,43, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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