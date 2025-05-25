Yumaklı: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

REKLAM advertisement1

Engelli ve eski hükümlü 111 işçi; Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Konya Ereğli ve Ilgın, Malatya, Balıkesir Susurluk, Uşak, Van Erciş, Yozgat ve Tokat Turhal'da istihdam edilecek. Başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

👷‍♂️ Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor.



📍 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 1️⃣1️⃣1️⃣ yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz.



Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/D85YVcUQlP — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 25, 2025