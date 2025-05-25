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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yumaklı: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Yumaklı: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş'nin 14 ilde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:13
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        "Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Engelli ve eski hükümlü 111 işçi; Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Konya Ereğli ve Ilgın, Malatya, Balıkesir Susurluk, Uşak, Van Erciş, Yozgat ve Tokat Turhal'da istihdam edilecek. Başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

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