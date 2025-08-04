Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor: Terfi ve emekliye sevkler görüşülecek

Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Toplantı öncesi gelenek yerine getirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında anıtkabir ziyaret edilecek.

General ve amiralliğe yükselecek albaylar ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyaları karara bağlanacak. Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personel ve görev süreleri uzatılacak olanların durumları da ele alınacak. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen yasal düzenlemeler de yaş kararlarına etki edecek. Meclis'te onaylanan yasa ile kuvvet komutanlarının 72 yaşına kadar görev yapabilmesi sağlanmıştı. Bir başka yasal düzenleme ile general rütbelerinde sınıf ve kurmaylık şartı kaldırıldı.

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Muharip sınıf personelinde harp akademileri eğitimini tamamlayanlar, kuvvet harp enstitülerini tamamlamış sayılacak. Komuta kademesinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

2023 yılında göreve atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor. Aynı yıl atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi geçtiğimiz yıl sona ermesi nedeniyle 1 yıl uzatılmıştı. Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenlemeyle görevine devam edebileceği belirtiliyor. Emekliye sevk edilmesi durumda yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız’ın getirilebileceği belirtiliyor. YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

REKLAM YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NEDİR? Yüksek Askerî Şura (YAŞ), Türkiye'nin başkentinde yalnız barış zamanında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşur. Gündemin özelliğine göre şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Yüksek Askeri Şura, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ile genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûranın ana gündemi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi; general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, görev süresinin uzatılması veya emekliye ayrılmasıdır. Yüksek Askeri Şura Yönetmeliği'ne göre şuranın sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Şura sekreteri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısıdır.