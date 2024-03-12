ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı
Giriş: 12.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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