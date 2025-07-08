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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yetim ve engelli muhtaç aylığının yeni tutarı belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Yetim ve engelli muhtaç aylığının yeni tutarı belirlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:17
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        Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
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        VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda tahsis edilen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının yeni tutarları belirlendi.

        En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunan muhtaç vatandaşlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

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