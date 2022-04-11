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Yeni açıklama! Asgari ücrette ikinci zam gelecek mi? AK Partili Hamza Dağ'dan önemli açıklama

ASGARİ ÜCRET... Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? AK Parti'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Peki, asgari ücrette ikinci zam gelecek mi? İşte AK Partili Hamza Dağ'dan gelen açıklama...

11.04.2022 - 11:31 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • ASGARİ ÜCRET Temmuz ayında yeni zammın gelip gelmeyeceği en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. 

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete olası zamla ilgili "Gelen verilerin enflasyonun altında kaldığını görürsek, gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da asgari ücret zammı ile iligli önemli açıklama geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama geldi.  asgari ücrete ikinci zamla ilgili açıklaması...

  • "Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

     

  • - Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar.

     

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