Yemen hükümeti, Husileri, BM'ye ait bir gemiyi alıkoymakla suçladı

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hükümete ait haber ajansı SABA'ya konuşan hükümet sözcüsü Racih Badi, Husi milislerin, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesindeki Ateşkes İzleme İrtibat Koordinasyon Komitesinde görevli subayların bulunduğu gemiyi Hudeyde Limanı'nda alıkoyduğunu ve geminin El-Meha Limanı'na gitmesine engel olduğunu belirtti.
BM'ye, İrtibat Komitesi'ndeki ekibin korunması ve Meha'ya dönmeleri için gerekeni yapması çağrısında bulunan Badi, geminin BM denetim ve idaresine tabi olduğunu ifade etti.
Badi, Husileri, geçiş noktalarını kapatmak, BM delegasyonlarının hükümetin kontrolündeki bölgelere girmelerini engellemek ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını baltalamakla suçladı.
Geminin alıkonulmasının, söz konusu anlaşmanın uygulanması yönündeki son kalan umutları da yok ettiğini belirten Badi, RCC Başkanı Abhijit Guha'nın Husi milisleri, gemiyi salıvermeye ikna edememesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.
Husiler tarafından, Badi'nin söz konusu suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.
Yemen hükümeti, 12 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli bir subayın Husi militanlardan bir keskin nişancı tarafından vurulması üzerine Hudeyde'de RCC bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.
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