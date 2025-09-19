Yemekteyiz puan durumuna göre haftanın birincisi açıklanıyor. Toplamda 200 bin TL'lik büyük ödülün heyecanı yarışmacılar arasında ise kıyasıya rekabeti arttırdı. Hafta da beş yarışmacı hünerlerini sergiliyor, yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Peki, 19 Eylül Yemekteyiz kim kazandı?