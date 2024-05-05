Yazılıma giriş rehberi: Hangi kodlama dillerini öğrenmeliyim?

ANDROID MI APPLE MI SEÇMENİZ GEREKİR

Uygulama yapmak için en iyi dil, hangi platformda olduğunuza ve hedeflerinizin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak değişecektir. Yukarıda belirtildiği gibi Apple'ın Swift'i, Mac'ten iPad'e ve iPhone'a kadar tüm Apple ürünlerindeki basit uygulamalar için doğru seçimdir. Android uygulamaları için bunun yerine Kotlin adlı bir dile bakmanız gerekir.