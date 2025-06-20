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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Yatırımlara 12 yıla kadar istihdam desteği - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yatırımlara 12 yıla kadar istihdam desteği

        Teşvik sisteminde yapılan kapsamlı değişiklik ile işverenlere prim desteği sağlanacak. Prim desteği tutarı 6'ncı bölgede 12 yıla kadar sürecek. Bugünkü asgari ücret üzerinden 6'ncı bölgede 12 yıl boyunca işçi başına 590 bin lira destek sağlanacak. Altıncı bölgedeki ilave istihdam için de on yıl boyunca işçi başına toplam 437 bin lira destek verilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 20.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:57
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        Altıncı bölgede cömert prim desteği
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        Resmi Gazete’de 30 Mayıs’ta yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, mevcut teşvik sisteminde kapsamlı değişiklikler yaptı. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen yatırımlara, yatırım bölgesine göre değişmek üzere sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak. Altıncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara ayrıca sigorta prim işçi hissesi desteği verilecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında desteklenen yatırımlardan teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 6’ncı bölgede gerçekleştirilen yatırımlar için tamamı, diğer bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Birinci bölgedeki yatırımlara prim desteği verilmeyecek. Prim desteği süresi 2’nci bölgede 1 yıl, 3’üncü bölgede 2 yıl, 4’üncü bölgede 4 yıl, 5’inci bölgede 8 yıl, 6’ncı bölgede ise 12 yıl olarak uygulanacak.

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        Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenen yatırımlar için bu destek 6’ncı bölgede 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl süreyle verilecek.

        6’NCI BÖLGEDE İŞÇİ BAŞINA 12 YILDA 590 BİN TL DESTEK

        2025 yılı itibarıyla asgari ücret için işveren payı olarak 4.095,87 TL sosyal güvenlik primi alınıyor. Altıncı bölgedeki yatırımlarda istihdam edilen işçiler için bu prim tutarının tamamı 12 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Bir işçi için 12 yıl boyunca işverene verilecek prim desteği bugünkü asgari ücret üzerinden 590 bin liraya ulaşacak.

        Diğer bölgelerde ise işveren primi için işçi başına sağlanacak aylık prim desteği 2.047,93 TL olacak. Bu durumda teşvik süresi boyunca işçi başına ikinci bölgede 24.575 TL, üçüncü bölgede 49.150 TL, dördüncü bölgede 73.725 TL, dördüncü bölgede 98.300 TL, beşinci bölgede ise 196.602 TL prim desteği sağlanacak.

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        Sektörel teşvik sistemi kapsamında desteklenen yatırımlar için, yatırımın karakteristiği gereği muhtelif illerde gerçekleştirilecek yatırımlara prim desteği sağlanmayacak.

        İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları işçilerle ilgili olarak SGK’ya aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeleri ve devletçe karşılanmayan işveren hissesi ile işçi payına düşen primleri yasal süresi içinde ödemeleri şartı aranacak.

        6’NCI BÖLGEDEKİ İLAVE İSTİHDAMDA 10 YIL İŞÇİ PRİMİ DESTEĞİ

        Altıncı bölgede teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı ilave istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işverence ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda sağlanacak destek tutarı mevcut asgari ücrete göre aylık 3.640,77 TL’den on yıl boyunca 437 bin liraya ulaşacak.

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        GEMİ İNŞASINDA 24 AY DESTEK

        Gemi inşa yatırımlarında gemi yapımında çalışan işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından karşılanabilecek. Destek, gemi inşası devam etse dahi teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren en fazla 24 ay süreyle uygulanacak.

        Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanacak.

        BİRİNCİ BÖLGEDEN TAŞINAN SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN PRİM DESTEĞİ

        Birinci bölge illerinden 4’üncü, 5’inci veya 6’ncı bölge il veya ilçelerine taşınan imalat sanayi yatırımları için asgari 50 işçi çalıştırmaları koşuluyla bölgesel destek sağlanacak.

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        #yatırım teşvik
        #altıncı bölge
        #prim desteği
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