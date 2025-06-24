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        Haberler Ekonomi Para Yatırımcılar dikkat! Euro TL rekor kırdı: 46 TL'yi geçti - Para Haberleri

        Euro/TL rekor kırdı

        Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamalarından sonra ralli yaparken Euro/TL 46,1170 ile rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:44
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        Euro/TL rekor kırdı
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        İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, iç piyasada Euro/TL rekor kırdı.

        Güne 45,88511 ile başlayan Euro/TL gün içerisinde 46,1170'i görerek zirve tazeledi.

        Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 39,6150'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,6140'tan işlem gördü.

        AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINA ÇEVRİLDİ

        Avrupa borsalarında dün Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, yeni günde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard'ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki ateşkes ihtimallerine yönelik haber akışı takip edilecek.

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        Dün Avrupa Parlamentosunun (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında da açıklamalarda bulunan Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

        Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

        Öte yandan, bölgenin savunma yatırımlarına ilişkin gelişmelerde takip edilirken, Kanada, AB'nin ortak savunma tedarik girişimi SAFE'ye katılmak için görüşmelere başlayacak.

        Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in sözle yönlendirmeleri de takip edilecek.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif başladı.

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