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        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 16 Haziran Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        İran ve İsrail çatışmalarında 4. gün: Piyasalar nasıl tepki veriyor?

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran-İsrail hattında başlayan karşılıklı çatışmalar 4. gününe girdi. Dünya, bölgedeki yüksek tansiyonu endişeyle izlerken, İsrail ve İran arasındaki saldırılar gece boyu devam etti. Yaşanan bu çatışma "güvenli liman" olarak görülen altına talebi artırırken petrolde ihracat endişeleri oluşturdu. Altının ons fiyatı 3 bin 439 doları gördü. Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,5 artarak varil başına 75,35 dolara yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 9.308,75 puandan başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:17
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        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
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        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan yüksek gerilim devam ediyor.

        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
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        Yaşanan bu gerilim güvenli limana talebi artırırken, petrol ihracatının önemli ölçüde aksatabileceği endişeleri petrol fiyatlarında yükselmeye sebep oldu.

        Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı. Gün içerisinde sınırlı düşüşle 3 bin 439 dolardan işlem görüyor.

        Gram altın 4 bin 353 TL , çeyrek altın 7 bin 117 TL Cumhuriyet altını ise 28 bin 379 TL'den alıcı buluyor.

        2025 yılı genelinde altın yüzde 30’dan fazla değer kazanırken merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak rezervlerini çeşitlendirme çabaları da bu yükselişte önemli bir etken oldu.

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        “HERHANGİ BİR GERİLİM ARTIŞI FİYATLARI DAHA DA YUKARI İTECEK”

        Guardian Gold Australia analisti John Feeney ise “Fiyatlar hâlâ rekor seviyeye çok yakın ve jeopolitik durum göz önüne alındığında, herhangi bir gerilim artışı fiyatları daha da yukarı itecektir. Altın son dönemde güvenli liman olarak oldukça iyi performans gösterdi ve görünüşe göre pek çok yatırımcı uzun vadeli olarak ABD tahvillerinden çıkıp altına yöneliyor” dedi.

        PETROL'DE ARZ ENDİŞESİ

        İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın gece ülkenin kuzeyine füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Hayfa kentinde Bazan şirketine ait bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

        Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,5 artarak varil başına 75,35 dolara yükselirken, ABD Ham Petrol yüzde 1,5 artarak 74,08 dolara çıktı.

        “PETROL FİYATLARI 120-130 DOLAR ARALIĞINA FIRLAYABİLİR”

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "planlanan saldırılara son vermek" amacıyla nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırırken, yaşanan son gelişmeler, dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

        Analistler, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması halinde ağır bedeller ödeyebileceğini belirtirken, ülke ekonomisinin deniz yoluyla yapılan petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlı olduğunu ve bu adımın İran’ın tek büyük petrol müşterisi olan Çin ile ilişkilerine de zarar verebileceğini aktardı. JP Morgan’ın Haziran 2025 tarihli değerlendirmesine göre de, boğazın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 120-130 dolar aralığına fırlayabilir.

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        HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

        Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergâh. Boğaz, dünyanın en önemli petrol geçiş noktası olarak biliniyor. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si, yani günde 20 milyon varile yakın petrol bu boğazdan geçiyor.

        BORSA HAFTAYA YATAY BAŞLADI

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,14 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.308,75 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 azaldı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,01 ile inşaat oldu.

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