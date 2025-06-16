Çatışmaların 4. günü: İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor!

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan yüksek gerilim devam ediyor. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının 4. gününde yüzlerce kişi öldü ve yaralandı, taraflar saldırılarını genişletti.

Çatışmaların 4. gününde yaşananlar...

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İSRAİL ORDUSU: YEMEN'DEN FIRLATILAN FÜZE İSRAİL DIŞINA DÜŞTÜ

İsrail ordusu, Yemen’den gönderilen bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğü aktarıldı.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler enerji santralleri ve yerleşim yerlerine isabet ederken, İsrail ise başkent Tahran'da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlendi.

İsrailli yetkililer, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı. İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

REKLAM İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdi. "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor" Haberi Görüntüle KATZ: TAHRAN'DA YAŞAYANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'de "sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini" belirtti. Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti. İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde "sivilleri hedef aldığını" iddia etti. İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında." ifadesini kullandı. İRAN'DAN SABAHA KARŞI YENİ SALDIRI Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi. İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız Haberi Görüntüle HAYFA ENERJİ SANTRALİNDE YANGIN İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü. İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI #resim#1266472# İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklayan İsrail ordusu, İran'ın silah üretim kapasitesini hedef alan kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladığını ileri sürdü. İRAN'DA CAN KAYBI 224'E YÜKSELDİ İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İSRAİL'DE CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Trump: Anlaşmanın zamanı geldi Haberi Görüntüle TRUMP: İRAN VE İSRAİL ANLAŞMA YAPMALI ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "yakında" barış olacağını söyledi ve birçok görüşme ve toplantı yapıldığını, iki ülkenin bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi. Trump, Truth Social'da "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak. Yakında barışa kavuşacağız" ifadelerini kullandı. "TRUMP HAMANEY'E SUİKAST PLANINI VETO ETTİ" Reuters'ın aktardığı haberde, Trump'ın İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını veto ettiği ifade edildi. Reuters'a konuşan yetkililer, üst düzey ABD yetkililerinin İsrail'in büyük bir saldırı başlatmasından bu yana İsrail yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemek istediği ancak Trump'ın onları plandan vazgeçirdiğini söyledi.