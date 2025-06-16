Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basını: USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor | Dış Haberler

        İsrail basını: USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor

        İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken İsrail basını, ABD Donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin Orta Doğu'ya geleceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çatışmaya müdâhil olabileceğini ifade ederken, bir diğer açıklamasında ise barışın sağlanacağını belirtmişti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.06.2025 - 00:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ile İran arasındaki çatışma 3. gününü doldururken, ABD henüz çatışmaya doğrudan müdâhil olmadı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ekipman sağladıklarını duyururken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda yer almadığı ifade edilmişti.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında barış sağlanacağını dile getirirken, ABC kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin savaşa müdâhil olabileceğini söyledi.

        İsrail merkezli Kanal 12, ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücü ile Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

        Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Haberi Görüntüle
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        Haberi Görüntüle

        TRUMP'IN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına şu an ABD’nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e açıklama yaptı.

        ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

        Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

        İSRAİLLİ YETKİLİDEN TRUMP'A YANIT

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ve İsrail arasında yakında barış olacağı" açıklaması üzerine basına konuşan İsrailli yetkili, perde arkasında arabuluculuk için hazırlıkların olduğunu ancak Tel Aviv'e "durması için ciddi baskı yapılmadığı, ortada somut bir teklif bulunmadığını" belirtti.

        Yediot Ahranot gazetesine konuşan adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın açıklaması üzerine, perde arkasında arabuluculuğun başlaması için hazırlıkların olduğunu ancak ortada somut bir teklif bulunmadığını ifade etti.

        REKLAM

        İsrail'e durması için "ciddi bir baskı olmadığını" paylaşan İsrailli yetkili, "daha çok sürprizler bulunduğunu ve büyük kararlılığa sahip olduklarını" ileri sürdü.

        ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Trump'tan İsrail savunmasına destek
        Trump'tan İsrail savunmasına destek
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Habertürk Anasayfa