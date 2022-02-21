Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları magazin gündeminde sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Biz de sizler için Yasin Obuz'un hayatı hakkında bilgileri araştırdık...
YASİN OBUZ KİMDİR?
Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.
Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı.
Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleriyle tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.
Yasin Obuz son olarak Survivor 2020 yarışmasında boy göstermişti.
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