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        Haberler Magazin Yaşar İpek kaybettiği kardeşi Işık İpek hakkında konuştu: Ölümün ensemizde olduğunu bilmiyorduk - Magazin haberleri

        Yaşar İpek: Ölümün ensemizde olduğunu bilmiyorduk

        Şarkıcı Yaşar İpek ile yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kardeşi Işık İpek, 2024'ün Aralık ayında hayatını kaybetmişti. 4 ay sonra çıktığı sahnede gözyaşlarına boğulan Yaşar İpek; "Onun saatiyle çıkacağım sahneye. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyorduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:30
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        "Ölümün ensemizde olduğunu bilmiyorduk"
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        Yaşar İpek ile Eylen İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek, 2024'ün aralık ayında evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 42 yaşında vefat etmişti.

        "BİR DEĞİL, BİNİM GİTTİ" DEMİŞTİ

        Kardeşinin vefatının ardından 80 gün sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yaşar İpek; "Sensiz 80 gün... Bir değil, binim gitti. Dünyam, her şeyim kelimelere sığdıramadığım, rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi. Milyar kere geri gelsem Allah’tan seni isterim, doyamadım sana Işık'ım. Rabbim seni cennetiyle müjdelesin, Allah, dostlarıyla beraber eylesin. Er geç buluşacağız. Özleminle, hasretinle yaşamaya çalışacağım. Ağladığım için çok kızıyorsun biliyorum, elimde değil ağabeyim. Kavuşana kadar bunu da sen idare edeceksin. Şu an en sevdiğin yerdeyim (Kâbe). Biliyorum, sen de buradasın seni çok seviyorum ağabeyim, canım her şeyim..." ifadelerini kullanmıştı.

        "ÖLÜMÜN BU KADAR ENSEMİZDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

        Kardeşinin vefatının ardından 4 ay sonra sahneye çıkan Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı. İpek, üzüntüsünü; "Onun saatiyle çıkacağım sahneye. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyorduk" dedi.

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        #ışık ipek
        #Yaşar İpek

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