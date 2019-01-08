Son dakika: Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın 20 Eylül'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan kıdem tazminatı reformuna kıdem tazminatı reformu çerçevesinde kıdem tazminatı fonu kurulması konusunda Yargıtay’a görüşü soruldu. Programda, kıdem tazminatı konusunda sosyal tarafların mutabakatıyla reform yapılacağı belirtiliyor. Bu konuda Yargıtay’dan görüş istendi. Yargıtay, hazırladığı üç sayfalık görüşü Bakanlığa göndermeye hazırlanıyor.

DOĞABİLECEK SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ



Görüş yazısında, kıdem tazminatının fona devredilmesinin doğuracağı sıkıntılar tek tek anlatıldı. İşçinin, işveren tarafından cinsel tacize uğraması halinde bile haklı fesih yaparak kıdem tazminatı almasının önünün kapanacağı belirtildi.



Görüş yazısında, “Kıdem tazminatı fonu kurulmak suretiyle fesih ile kıdem tazminatı arasındaki ilişkinin koparılması çalışma barışını bozabilecektir. Kayıt dışı istihdama yönelimi arttırabilecek, buna karşın istihdamı azaltabilecektir.” Denildi.



'KAZANILMIŞ HAKLARA DOKUNULMAMALI'



Yargıtay, “Fon kurulacak ise de kazanılmış haklara dokunulmamalı, tarafların haksız feshine alternatif yaptırımlar bağlanmalı, işverenin fon yükümlülüğü desteklenmeli, kayıt dışılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.” görüşünü savundu.

Yasemin Güneri'nin yazısının tamamını okumak için tıklayınız.