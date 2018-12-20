Karacadağ'da vatandaşlar, geçtiğimiz hafta yaralı halde dişi bir kerkenez buldu.

DHA'nın haberine göre vatandaşların yardım istediği veteriner Ömer Yaşar, yaralı kerkenezi kliniğinde muayene etti. Yaşar, sağ kanadında ileri derecede doku kaybı olduğunu belirlediği kerkenezi, elleriyle et vererek besliyor. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kerkeneze gözü gibi baktığını belirten veteriner Ömer Yaşar, "Bu kuş iyileşene kadar bakımını yapacağım. Kuşun sağ kanadında ciddi şekilde doku kaybı var. Kırık olmadığı için iyileşecek. Zaten çok sağlıklı ve iştahlı bir kuş, bu nedenle çabucak iyileşecek. Tedavisinin ardından onu Hevsel Bahçeleri'ne salacağım" dedi.